"Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi tre decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e amorevole. Il nostro viaggio ora sta cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale", si legge nel comunicato diffuso da Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness. "La nostra famiglia è stata e sarà sempre la nostra massima priorità. Cominciamo questo prossimo capitolo con gratitudine, amore e gentilezza. Apprezziamo molto la vostra comprensione nel rispettare la nostra privacy mentre la nostra famiglia affronta questa transizione in tutte le nostre vite" hanno spiegato.



L'inizio della storia d'amore Il primo incotro tra Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness risale al 1995 sul set della serie australiana Corelli. "Deb, era una grande star. Vengo prelevato per il set e Deb è sul sedile anteriore dell'auto. Non lo dimenticherò mai. Si è tolta la cintura di sicurezza, si è girata, ha allungato la mano, si è tolta gli occhiali da sole e ha detto: 'Ciao, sono Deborra-Lee Furness, piacere di conoscerti'. Ricordo di aver pensato: 'Mi piace questa ragazza'", ha ricordato l'attore anni dopo. Un anno dopo l'inizio della relazione si sono sposati.