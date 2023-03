Hugh Jackman, superdieta da 8mila calorie per il ruolo di Wolverine: ecco cosa mangia

L'attore si sta preparando fisicamente per interpretare il mutante in "Deadpool 3"

Su Twitter l'attore ha condiviso con i fan il suo super regime alimentare da ottomila calorie al giorno. A ogni pasto non mancano tante proteine animali come persico trota, salmone, pollo e controfiletto, accompagnate da patate dolci, riso, noodles e tanta verdura fresca.

Bulking. A day in the life. Thank you Chef Mario for helping me stay healthy and properly fed whilst .. Becoming. Wolverine. Again. pic.twitter.com/bnNAzDiZuR — Hugh Jackman (@RealHughJackman) March 6, 2023

Dieta ipercalorica Sui social Jackman ha mostrato gli alimenti assunti in una sua giornata tipo: due controfiletti con noodle (1100 calorie), due hamburger di pollo con patate dolci (1000 calorie), un persico trota con riso (2000 calorie) e salmone chinook della Patagonia con patate (2100 calorie). "Bulking (termine che indica l'incremento progressivo di calorie in una dieta). Grazie, chef Mario per l'aiuto che mi dai a rimanere in salute e a nutrirmi in modo corretto mentre mi preparo a diventare di nuovo Wolverine", ha commentato a margine della foto in cui mostra i suoi pasti.

Wolveirne da 23 anni Non è la prima volta che Jackman è costretto a stravolgere il proprio fisico per Wolverine. Dal 2000 ha infatti interpretato il ruolo del mutante in ben nove film "X-Men", l'ultima volta nel 2017 per "Logan - The Wolverine', diretto da James Mangold in cui ricopriva anche il ruolo del clone malvagio X-24. Quando ha iniziato a prestare volto e fisico al mutante l'attore aveva 31 anni e anche adesso che ne ha 54 non mostra cedimenti a livello fisico. Merito di una forza di volontà d'acciaio e di una lunga preparazione atletica, che l'attore ha iniziato molti mesi fa.

Preparazione impegnativa Qualche settimana fa, ospite del Late Show di Jim Colbert aveva infatti dichiarato di aver inaugurato la sua dieta ipercalorica mentre era impegnato a Broadway con il musical "The Music Man". Ballando e bruciando calorie sul palco per lui era ancora più complesso aumentare la massa muscolare: "Ho indossato un cardiofrequenzimetro (durante gli spettacoli teatrali) perché la mia allenatrice mi ha detto ‘Ho bisogno di sapere con che cosa sto lavorando qui, perché sto cercando di aiutarti a mettere su massa'. Ho bruciato 1.500 calorie nello show, otto volte a settimana. Così lei mi disse: 'Oh, devi mangiare'. Quindi stavo mangiando 4.500 calorie al giorno, non era bello. Ora mangio e mi alleno".