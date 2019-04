Home Venice Festival: Moodymann, Sick Luke e Speranza tra i nuovi nomi in programma

Gli organizzatori del festival tracciano una nuova direzione e un nuovo modo di concepire e vivere l’esperienza "festival" nel nostro Paese: "L’obiettivo è far vivere al nostro pubblico un’esperienza unica, da 'once in a lifetime', portando nella città di Venezia il meglio della musica mondiale".



Venerdì 12 luglio riflettori puntati sull’eccentrico producer e dj Kenny Dixon Jr. aka Moodymann, diventato negli anni uno dei rappresentanti della musica techno di Detroit per eccellenza. Aggiunti alla ricca line up Masamasa, The Lafontaines, Mox, The Ramona Flowers, Angelica, Bartolini, Liede, Sunday Morning, Machweo, Andrea Van Cleef e Diego Deadman Potron.