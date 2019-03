Home Venice Festival: Jon Hopkins, Alborosie, Modeselektor si aggiungono al cartellone

Ricerca, stile, tendenza e cambiamento, sono le parole chiave di quella che sarà una vera rivoluzione in ambito eventistico in Italia. Gli organizzatori del Venice Home Festival hanno dichiarato in proposito: "Quest’estate anche l’Italia avrà il suo grande festival. Nella cornice più bella del mondo vivremo un’esperienza di vita che abbatte confini e barriere, immersi in un mash-up di culture, tendenze e situazioni che ad oggi si trovano solo in contesti festivalieri oltreconfine".



Ecco la line up confermata fino ad ora.



Venerdì 12 Luglio

APHEX TWIN

EDITORS

JON HOPKINS

ALBOROSIE

THE VACCINES

RIVAL SONS



Sabato 13 Luglio

PAUL KALKBRENNER

LP

PUSHA T

MODESELEKTOR

ADAM BEYER



Domenica 14 Luglio

YOUNG THUG

MURA MASA