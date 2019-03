Home Venice Festival, primi annunci: Editors e Paul Kalkbrenner tra i protagonisti

La nuovissima realtà festivaliera (costruita in collaborazione con il Comune di Venezia e Vela Spa), si ispira al modus operandi dei più famosi festival del mondo, dal Coachella al Primavera Sound, aggiungendo un'impronta stilistica tipica del made in Italy. A questo proposito gli organizzatori hanno spiegato: "Home Venice Festival è votato alla scena musicale internazionale sul modello dei più famosi festival europei e d’oltreoceano. Sarà un festival dedicato ai giovani, alle nuove tendenze musicali, alla cultura italiana, un connubio unica tra passato, presente e futuro. Una esperienza di vita nella spettacolare cornice della città più bella e tra le più amate al mondo".



La manifestazione prenderà il via venerdì 12 luglio con una delle rock band più acclamate nel panorama musicale mondiale, gli Editors. A distanza di tre anni, la band di Tom Smith terrà qui una tappa del tour internazionale che sta toccando tutti i principali festival del mondo.



Sabato 13 luglio a dominare la scena sarà il re della techno Paul Kalkbrenner. Dopo aver fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo con "Sky and Sand", consacrandosi con "Berlin Calling" (2008) come superstar della musica dance internazionale, a maggio 2018 è arrivato il nuovo album, "Parts of Life", che ha già raggiunto gli oltre 20 milioni di streaming. Ad arricchire la line up di sabato arriverà LP per la sua unica data italiana. La cantautrice statunitense classe 1981, nel 2016 ha conquistato la fama grazie al singolo "Lost on You", registrando una tournée mondiale da tutto esaurito. Nel dicembre 2018 ha pubblicato il suo quinto album in studio, "Heart to Mouth".



Home Venice Festival si concluderà domenica 14 luglio a tutto rap con Young Thug, il controverso e osannato artista statunitense che arriverà per la prima volta in Italia. Dopo le collaborazioni con rapper del calibro di Rich Homie Quan, Gucci Mane e Kanye West nel 2018 ha pubblicato il suo debutto, "Slime Language".