Core Festival, da Salmo ai Maneskin per tre giorni a tutta musica

Lo storico aperitivo nato a Padova nel 1919 sceglie così di affiancare il proprio nome a un grande evento musicale, unico nel panorama italiano, che farà della qualità il suo tratto distintivo e che si confermerà come una vetrina d’eccellenza per il Veneto a livello internazionale. L’area del nuovo boutique festival è la stessa che per nove anni ha ospitato Home Festival, rimangono inalterati i metri quadri e l’organizzazione logistica, dalla zona food & beverage a quella degli espositori e degli show. I palchi saranno cinque e il main stage pulserà di un nuovo concept grafico. “Ci stiamo mettendo tutto il nostro “core” - spiegano gli organizzatori - perché questa nuova creatura riesca a toccare i vostri cuori".



IL CARTELLONE

Venerdì 7 Giugno

CALCUTTA

GHEMON - PINGUINI TATTICI NUCLEARI - MYSS KETA

I MIEI MIGLIORI COMPLIMENTI - BRUNO BELISSIMO - AURORO BOREALO -COSTIERA - JOLLY MARE dj set



Sabato 8 Giugno

SALMO - GEMITAIZ

ACHILLE LAURO - LUCHÉ - KETAMA126 - RUMATERA

SXRRXWLAND - DOLA - FUERA



Domenica 9 Giugno

MÅNESKIN - EMIS KILLA

LEO PARI & FRIENDS - DUO BUCOLICO - DAVIDE PETRELLA - NOSTROMO - FOSCO17 - LEE ODIA