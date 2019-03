Home Venice Festival, da Gazzelle a Boomdabash: "Le tendenze musicali più cool sullo stesso palco..."

E’ già tempo di nuovi annunci per l’innovativo e rivoluzionario Home Venice Festival, da tutti definito già “Il Festival”, che dal 12 al 14 luglio porterà al Parco San Giuliano di Mestre, nel Veneziano, le tendenze musicali internazionali più in voga del momento. Da Gazzelle a Boomdabash, Gué Pequeno, Noyz Narcos, Anastasio e molti altri, ecco svelati i nuovi protagonisti della mega manifestazione di cui Tgcom24 è media partner. Gli organizzatori: “Le tendenze più cool del momento tutte sullo stesso palco: once in a lifetime”.