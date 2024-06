Ai conti in rosso, contribuiscono anche la fuga degli spettatori dai cinema. Secondo le previsioni, infatti, gli incassi del 2024 in Nordamerica saranno pari a 8 miliardi di dollari: - 10% sul 2023 e - 30% sul 2019. Anche le piattaforme streaming se la passano male e hanno registrato un calo degli abbonamenti, dopo il picco del lockdown. Secondo lo U.S. bureau of labor statistics, ad aprile il livello di occupazione sui set e negli studi di registrazione ha segnato una contrazione del 20% rispetto a prima della pandemia. Lockdown e picchetti a parte, il tasso di occupazione nel settore non era così basso da 30 anni. L'ente che concede i permessi per girare nel comune e nella contea di Los Angeles, FilmLa, ha calcolato che nel primo trimestre dell'anno le riprese sono diminuite dell'8,7% rispetto al 2023. Solo quelle di serie tv sono in flessione del 16,2%. Arriverà il colpo di scena che eviterà il disastro, come nei loro miglior blockbuster?