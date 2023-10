Dopo aver incontrato su Zoom i rappresentanti sindacali che stanno contrattando con l'Alleanza dei produttori, alcuni degli attori più pagati di cinema e tv si offrono di pagare di tasca propria le richieste del sindacato in sciopero da 99 giorni, in modo da raggiungere un accordo che possa far riprendere al più presto le produzioni e i ciak. Secondo Deadline, che ha intervistato George Clooney, lui e altri del calibro di Emma Stone, Ben Affleck, Tyler Perry e Scarlett Johansson hanno chiesto ai leader del sindacato Sag-Aftra di eliminare il tetto della quota associativa annuale di 1 milione di dollari.

La proposta di Clooney In questo modo, chi guadagna maggiormente si offre di pagare di più per rimpinguare le casse del sindacato, che potrebbe così distribuire benefici e bonus agli interpreti, pagati meno. "Molte persone che guadagnano di più vogliono essere parte della soluzione", ha detto a Deadline il due volte premio Oscar. "Ci siamo offerti di rimuovere il tetto massimo delle quote associative, così il sindacato incasserebbe oltre 50 milioni di dollari all'anno in più. Oltre 150 milioni di dollari nei prossimi tre anni (la durata del contratto di cui si sta negoziando il rinnovo). Pensiamo che sia giusto che noi paghiamo di più. Proponiamo anche di calcolare i diritti d'immagine dal basso verso l'alto: la parte alta dell'ordine del giorno (cioè i nomi più importanti e più remunerati) sarebbe l'ultima a raccogliere i residual, non la prima come adesso. Abbiamo fatto la nostra proposta al sindacato. Vogliamo mostrare che siamo tutti sulla stessa barca e cercare modi per contribuire a colmare il divario tra i pagamenti dei diversi attori".



I soldi delle star Non è la prima volta che i big del grande e piccolo schermo si muovono per aiutare i colleghi precari. In agosto, avevano donato al fondo di solidarietà del sindacato 1 milione di dollari a testa da George Clooney a Meryl Streep, passando per Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Jennifer Lopez e Ben Affleck, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, e altri. Fondi che sono stati distribuiti tra gli iscritti che a causa dello sciopero si trovano in gravi difficoltà economiche.

L'incontro Il protagonista di "Syriana" e di "Non è un Paese per vecchi" ha incontrato via zoom i leader della Sag-Aftra Fran Dresher e Duncan Crabtree-Ireland per capire perchè la precedente settimana sono saltate le trattative con gli studios facendo finire il negoziato su un binario morto.

Con Clooney hanno partecipato alla riunione anche Emma Stone, Ben Affleck, Tyler Perry e Scarlett Johansson. Gli attori, riporta Deadline, erano particolarmente interessati alle proposte sulla condivisione dei profitti che la Sag, prima della rottura, aveva messo sul tavolo della Alliance of Motion Picture and Television Producer e dei quattro Ceo di Hollywood: Bob Iger di Disney, David Zaslav di Warner Bros. Discovery, Ted Sarandos di Netflix's Ted Sarandos e Donna Langle di Nbc Universal.

Nel corso della chiamata, Clooney, Johansson e gli altri hanno espresso "grande sostegno" ai leader del sindacato e ai loro sforzi per ottenere un buon rinnovo del contratto triennale di lavoro, ma hanno anche avuto "molte domande, risposte e alcuni suggerimenti", ha detto a Deadline una fonte. Nessuna reazione ufficiale è venuta dalla Sag: "Incontriamo membri di tutti i profili tutti i giorni e sono conversazioni private su cui non facciamo commenti", ha detto un portavoce.