Heather Graham regala un topless a 51 anni nel nuovo western "The Last Son"

E' appena uscito negli Stati Uniti, " The Last Son ", un nuovo western che vede protagonisti Machine Gun Kelly, Sam Worthington ed Heather Graham . L'attrice interpreta una prostituta e lei, sex symbol con ruoli bollenti in " Boogie Nights " e " Killing Me Softly ", tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000, a 51 anni torna a spogliarsi per un ruolo.

Il film diretto da Tim Sutton (già regista di "The Dark Knight"), è ambientato nel XIX secolo tra le montagne della Sierra Nevada. Protagonista è il fuorilegge Isaac LeMay, interpretato da Sam Worthington, tormentato da una profezia secondo la quale morirà per omicidio. Per contrastare il destino LeMay decide di uccidere i suoi eredi, ovvero quelli che dovrebbe essere responsabili della sua morte. La Graham interpreta una prostituta dal cuore d'oro mentre il rapper Machine Gun Kelly è Cal, leader di una banda di giovani fuorilegge dalla personalità decisamente sfaccettata.

La Graham dopo essere stata sulla cresta dell'onda tra la seconda metà degli anni 90 e la prima metà dei 2000 con numerosi successi come "Drugstore Cowboy", "Boogie Nights", "Austin Powers - La spia che ci provava", "Killing Me Softly" e "Una notte da leoni", nell'ultimo decennio ha diradato le sue presenze al cinema dedicandosi soprattutto a ruoli in produzioni televisive. Nel 2020 è però tornata al grande schermo con due film, "Wander" e "Love, Guaranteed".

