Miley Cyrus è tornata, la "dirty girl" posa in topless e lingerie: "Sono una rockstar"

Miley Cyrus è tornata, dissacrante e sfrontata, da vera "bad girl" quale è sempre stata. E sulla cover di Interview Magazine eccola in topless con il seno strizzato, per un servizio fotografico super hot negli scatti di Brianna Capozzi, che l'ha immortalata nel suo lato più "dirty". In un'intervista con il batterista dei Metallica Lars Ulrich nel numero autunnale della rivista la star di "Wrecking Ball" parla di musica, del ritorno ai live dopo la pandemia e di come si senta una "rockstar".