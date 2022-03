Harry Styles torna con un nuovo album: il 20 maggio uscirà “Harry's House”

Il disco esce a tre anni di distanza dal precedente "Fine Line", certificato doppio platino in Italia con più di 7 miliardi di stream e rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica Fimi/GfK top of the music degli album piu' venduti.

Nell'immagine di copertina col soggiorno capovolto,

l'ex frontman dei One Direction

è in piedi su un lato della stanza e fissa con un'espressione perplessa il pavimento minimalista in blue jeans gaucho e top babydoll con colletto bianco.

Il post su Twitter ha guadagnato mezzo milione di like in appena due ore dai fan eccitati per l'annuncio dell'uscita del tanto atteso nuovo album del loro beniamino.

Su YouTube la star della musica e icona della moda ha anche "stuzzicato" i suoi follower con una clip promozionale di 40 secondi. Nel video, Styles esce su un palco con lo stesso vestito che indossa nella copertina dell'album e sorride sornione alla telecamera con la facciata di una casa gialla dietro di lui.



Secondo il prestigoso Billboard "Harry's House", terzo album del cantante inglese pubblicato da quando ha lasciato i One Direction nel 2016, avrà 13 tracce.

Classe 1994, Harry Styles ha collezionato un successo dopo l'altro con entrambi i suoi precedenti album da solista "Harry Styles" e "Fine Line". Il primo è entrato direttamente al primo posto di iTunes in Italia e in altri 83 Paesi (tra cui Regno Unito e Stati Uniti), diventando il disco più venduto nella settimana di debutto di un artista maschile inglese negli Stati Uniti. Il secondo ha conquistato il Doppio Platino in Italia.

Styles si è aggiudicato anche molti premi, tra cui l’ambito Billboard Music Chart Achievement Award 2020, un American Music Awards nel 2021 con "Fine Line" e ha poi aperto, con il singolo “Watermelon Sugar”, la 63esima edizione dei Grammy Awards vincendo nella categoria “Best Pop Solo Performance”.

