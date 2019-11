Harry Styles riparte da "Fine Line": il 13 dicembre esce il nuovo album

A distanza dal debutto eponimo, arriva nei negozi il 13 dicembre " Fine Line ", il nuovo album di Harry Styles . L'ex componente degli One Direction pubblica così il suo secondo lavoro, anticipato dal singolo "Lights Up" che ha già raccolto più di 100 milioni di stream in circa un mese. L'album sarà seguito da un tour mondiale che toccherà anche l'Italia: il 15 maggio 2020 al PalaAlpitour di Torino e il 16 all'Unipol Arena di Bologna .

L'album, composto di dodici brani inediti, sarà disponibile in versione digitale, cd, vinile e in una speciale edizione con un booklet di 32 pagine contenenti foto del dietro le quinte della registrazione del disco. Styles festeggerà l’uscita dell’album con un evento speciale il 13 dicembre a Los Angeles: “Harry Styles – Fine Line live at the Forum – One Night Only”.

Inoltre sabato 16 novembre Harry condurrà per la prima volta il famoso “Saturday Night Live”, in onda su Nbc, e presenterà dal vivo in anteprima televisiva la musica del suo nuovo album, compreso il nuovo singolo “Lights Up”. La settimana successiva, il 21 e 22 novembre, il cantautore sarà ospite del talk show inglese “Later... with Jools Holland”.

