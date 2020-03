Harry Styles balla a piedi nudi con una fan e fa impazzire i social

E' una delle popstar più famose al mondo ma Harry Styles sul dancefloor si diverte come tutti. Sui social nelle ultime ore sta spopolando un video in cui si vede Harry ballare a piedi nudi con una fan, con indosso una t-shirt bianca con la scritta "But Daddy I love him" ("Ma papà lo amo", una delle frasi più famose del cartoon "La Sirenetta").