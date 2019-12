"Cenetta" piccante in tv per gli ex Kendall Jenner e Harry Styles 

Kendall Jenner e l'ex fidanzato Harry Styles si sono ritrovati in tv seduti allo stesso tavolo, per una tête-à-tête molto particolare. La top model e il cantante, ospiti del Late Show di James Corden, sono stati i protagonisti del gioco "obbligo o verità", dove la penitenza consisteva nel mangiare pietanze disgustose. Tra una portata e l'altra non sono mancate frecciatine e allusioni sessuali, che hanno reso l'incontro piccante.

Per galanteria Harry ha servito per prima Kendall. A lei è toccato uno zabaione preparato con uova vecchie di mille anni. Di fronte al bicchierone verde e puzzolente, però, la piccola di casa Kardashian ha preferito confessare: tra le sorelle, Kourtney è la madre peggiore. "E' difficile perché sono tutte fantastiche. In ordine Khloe, Kim, Kylie e... Kourtney", ha dichiarato. E' stato poi il turno di Harry alle prese con lo sperma di merluzz. Alla domanda di Kendall "quale canzone mi hai dedicato nel tuo ultimo album", ha scelto l'assaggio. "Ingoiare o sputare, è questo il dilemma", ha scherzato l'ex One Direction prima di sputarlo.

Kendall ha poi dovuto sceglier tra mangiare pene di toro o rivelare il vip più inaspettato che l'ha contattata su Instagram. La modella non ha voluto rivelare l'identità del misterioso spasimante e ha quindi pagato pegno, L'ultimo boccone è toccato a Harry: fare una classifica dei suoi ex compagni di band dal migliore al peggiore. Nemmeno il tempo di terminare la domanda e Harry aveva già sotto i denti uno scorpione. Meglio ingoiare il rospo che sputarlo...

