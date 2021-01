Harry Styles e Olivia Wilde mano nella mano a nozze... un amore nascente?

Il 2021 dello showbiz sembra essere cominciato all'insegna degli amori nascenti. Avvistati e immortalati da Page Six, mano nella mano, Harry Styles, 26 anni e Olivia WIlde, 36, sarebbero la nuova coppia dell'entertainment. L'ex One Direction e l'attrice e regista americana erano tra i prestigiosi invitati al matrimonio super riservato del manager del cantante britannico Jeffrey Azof, di cui Styles pare sia stato anche officiante di nozze.

La star inglese e la bella attrice e regista avrebbero cominciato a frequentarsi durante le riprese del film diretto dalla Wilde, un thriller psicologico dal titolo "Don't Worry Darling", nel quale l'ex One Direction recita come attore insieme, tra gli altri a Florence Pugh. Se sia scoppiata la scintilla dell'amore è ancora tutto da verificare, ma le immagini e il video pubblicati da Page Six avvalorerebbe l'ipotesi. I due infatti sono stati immortalati mentre camminano mano nella mano nel bel parco della villa a Montecito, in California, vicino a Santa Barbara, dove si è svolta la cerimonia di nozze tra Azoff e Glenne Christiaansen, per pochissimi invitati, in ottemperanza alle regole anti-covid.

La WIlde ha da poco dichiarato in un'intervista a Vogue di aver deciso di volere Styles nel suo film dopo averlo visto recitare sul grande schermo in "Dunkirk", diretto da Christopher Nolan e di essersi messa a ballare per la gioia quando il cantante inglese ha accettato la parte.

L'attrice ha da poco concluso la sua storia d'amore con l'attore Jason Sudeikis, con il quale è stata sette anni e ha avuto due figli. Styles ha invece concluso la sua ultima relazione sentimentale pubblica nel 2018 con la modella Camille Rowe.

