Fan di Harry Styles in fila per il concerto a Campovolo dettano regole di autogestione: è polemica sui social

Le "Stylers" resistono al caldo accampate in tende mentre aspettano l'apertura dei cancelli. Alcune di loro hanno creato una lista di regole: chi non è presente agli appelli o non trascorre lì la notte perde il posto

Le sue fan, soprannominate " Stylers ", attendono da mesi questo momento e quelle italiane in particolare stanno dando prova di essere disposte a tutto per essere il più vicino possibile al loro idolo per la sua unica data nel Paese. Durante la settimana più calda dell'anno, con temperature che superano i 40 gradi, le ragazze sono già in fila accampate da giorni.

Oltre 100mila persone in attesa del ritorno in Italia del cantante L' ultimo tour di Harry Syles si chiama "Love on tour" ed è partito il 4 settembre 2021 dal Madison Square Garden per 15 sere di fila. Dopo la data sold out del 2021a Bologna, si appresta ora a tornare in Emilia, anche qui con il tutto esaurito. Sono attese 103mila persone divise in otto settori: cinque zone colorate e altre 3 più esclusive, ma possedere il biglietto non è sufficiente, tutti puntano alla prima fila. I numeri sono esorbitanti, secondo la statistica della piattaforma per treni e autobus Trainline, il live richiamerà a Reggio Emilia l'880% in più di passeggeri.

Il regolamento per non perdere il posto il fila Le "Stylers", armate di tende, ombrelloni e materassini, hanno invaso l'area davanti all'Arena di Campovolo a Reggio Emilia. Livenation, la società a gestione dell'evento, non era preparata all'arrivo del pubblico, ma ora sta provvedendo a fornire acqua, soccorsi e servizi ai presenti. Succede spesso che in occasione di concerti i fan arrivino ore e ore prima, il problema è nato quando alcune di loro hanno deciso di stilare un vero e proprio manifesto con le regole da rispettare per mantenere la propria posizione in fila. Il regolamento prevede: appelli ogni 5 ore dalle ore 9:00 alle 23:00, notte obbligatoria e impossibilità di ricevere un numero di coda dalle 07:00 alle 10:00.

