Harry Styles sabato 8 luglio era a Vienna all'Ernst Happel Stadium e mentre stava camminando dietro le quinte, come mostra il video postato da PopCrave, un fan gli ha lanciato un oggetto e lo ha colpito in viso. Il cantante ha continuato a camminare con la testa tra le mani visibilmente sofferente.

Il precedente con Bebe Rexa

Alla fine di giugno brutta esperienza per Bebe Rexha: a pochi brani dalla fine del suo show a New York, qualcuno dal pubblico le ha lanciato addosso il suo smartphone, centrandola in pieno volto. Dopo l'impatto, la popstar si è accasciata, dolorante, sul palco ed è stata prontamente soccorsa dallo staff per poi essere trasportata in ospedale in ambulanza. Bebe ha riportato tre punti di sutura alla fronte.