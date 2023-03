Harry Styles e Emily Ratajkowski innamorati per le vie di Tokyo... e scatta un bacio appassionato

e tra i due scatta un bacio appassionato alla luce del sole. Il cantante e la top model sono stati pizzicati insieme nella capitale giapponese proprio come una vera coppia. In un video esclusivo pubblicato dal Daily Mail l'ex star degli One Direction, 29 anni e la modella, 31 sembrano talmente coinvolti da non riuscire a staccare le labbra luno dall'altra.

Ambedue separati Da giorni circolava la voce che il cantante stesse frequentando una nuova fiamma, dopo la recente fine della sua love story con Olivia Wilde, 38 anni. Anche Emily Ratajkowski si è separata dal marito Sebastian Bear-McClard, 42 anni, con cui condivide un figlio Sylvester Apollo Bear, nato nel 2021, circa sei mesi fa. La rottura sarebbe da imputare, stando alle voci ai ripetuti tradimenti del produttore.

Dopo la fine del suo matrimonio, durato 4 anni, la top model non si era certo persa d'animo e aveva avuto diverse relazioni, tra cui quella con Pete Davidson e Eric André, che lei stessa aveva reso pubbliche sui social.



Un cantante da Grammy Harry, ha di recente vinto il Grammy per l'album dell'anno, "Harry's House". Si tratta del premio più prestigioso tra quelli assegnati dalla Recording Academy, che vengono considerati l'Oscar della musica.

Al momento si trova in Giappone per il suo "Love on Tour" e, stando alle voci, Emrata lo avrebbe raggiunto per un vero e proprio appuntamento d'amore. Nel video che circola da ore sui social, i due sono appoggiati a un'auto grigia mentre si scambiano bollenti effusioni. Vestiti in abiti casual i due non sembrano essersi incontrati per caso, ma soprattutto non fanno nulla per nascondere la travolgente passione che li attrae reciprocamente.

La love story tra Harry Styles e Olivia Wilde Il cantante avrebbe "soffiato" nel 2020 la bellissima Olivia Wilde a Jason Sudeikis, 47 anni, con cui condivide due figli. Harry e Olivia si sarebbero conosciuti sul set di "Don't Worry Darling", di cui la Wilde è attrice e regista.

I trascorsi Emily era stata vista per la prima volta con Harry ad un suo concerto a Parigi lo scorso luglio.

La modella, diventata famosa dopo essere apparsa nel video di Robin Thicke per il brano "Blurred Lines" nel 2013, era stata vista ballare accanto a Olivia Wilde.

Dopo la separazione tra i due Harry e Emily avrebbero cominciato a seguirsi su Instagram. Fino al bacio "giapponese".



Il cantante non è estraneo alle storie d'amore di alto profilo. Le sue ex includono le modelle Kendall Jenner, 27 anni, Georgia Fowler, 30, Nadine Leopold, 29, e Sara Sampaio, 31, così come le cantanti Taylor Swift, 33, e Nicole Scherzinger, 44.