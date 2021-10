"Halloween Kills", una Jamie Lee Curtis da brividi torna ad affrontare Michael Myers

Inizialmente previsto in uscita a ottobre 2020, il film ha subito un ritardo di un anno e arriva al cinema, dopo un’anteprima mondiale alla scorsa Mostra del cinema di Venezia, durante la quale Jamie Lee Curtis ha ricevuto il Leone d'Oro. "Halloween Ends", epilogo di questa nuova trilogia, vedrà invece la luce a ottobre 2022, alla prossima festa dei Morti.

Nel 2018, "Halloween" di David Gordon Green e prodotto dalla celebre Blumhouse ("Paranormal Activity", "Get Out"). ha sbancato il box office, incassando oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il capitolo con il più alto risultato nei 40 anni del franchise e fissando un nuovo record come miglior weekend di apertura nella storia degli horror con una donna come protagonista.

E la notte di Halloween in cui ritorna Michael Myers non è ancora finita. Alcuni minuti dopo che Laurie Strode (Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nonna Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle fiamme nello scantinato della casa, Laurie viene portata d'urgenza in ospedale con ferite potenzialmente letali, credendo di aver finalmente ucciso il suo incubo di un'intera vita.

Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, riprende il suo bagno di sangue rituale. Mentre Laurie combatte il suo dolore, si prepara a difendersi da lui e prepara tutta Haddonfield a ribellarsi contro il loro mostro inarrestabile. Le donne Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti alla prima furia di Michael che decidono di prendere in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che si propone di dare la caccia a Michael, una volta per tutte.