Gwyneth Paltrow alle prese con i segni del Covid: "Soffro di 'nebbia nel cervello'"

Gwyneth Paltrow alle prese con i postumi del Covid . L'attrice, in un articolo sul suo sito Goop, ha spiegato di essere stata malata nei mesi scorsi ma di non esserne ancora completamente uscita. Soffre infatti ancora di forte stanchezza e di quel fenomeno chiamato "brain fog", "nebbia nel cervello", che dà momenti di appannamento e "assenza" improvvisi.

Gwyneth ha raccontato di essersi sottoposta a una serie di accertamenti a gennaio per verificare le sue condizioni di salute. "Gli esami hanno rilevato livelli molto alti di infiammazione nel mio corpo - ha spiegato -. Così mi sono rivolta a uno dei massimi esperti che conosco con questo campo, il dottor Will Cole, che è un medico funzionale. Dopo che ha visto i miei esami mi ha spiegato che il mio è uno dei casi in cui la strada per la completa guarigione è più lunga del normale".

La Paltrow però ha cercato di far fruttare questo periodo di malattia e di debilitazione, cercando di distrarsi con la cucina. In particolare si è data alla preparazione di alimenti naturali in modo da seguire una dieta salutare, libera da zuccheri e alcol. "Tutto quello che sto facendo mi fa sentire bene, come se fosse un regalo per il mio corpo - ha raccontato -. Ho energia, mi alleno la mattina e faccio una sauna a infrarossi il più spesso possibile, il tutto per guarire prima e al meglio".

