Gwen Stefani torna dopo 7 anni con "Bouquet": "Rappresenta tutto ciò che sono stata e ciò che sono diventata”

Gwen Stefani ha vinto 3 Grammy e raggiunto il successo mondiale come performer, autrice e frontwoman di una delle band di maggior successo al mondo, i No Doubt, oltre ad avere una carriera solista multiplatino. Ha venduto a oggi oltre 60 milioni di dischi nel mondo e re-inventato il genere alternative rock, ispirando generazioni diverse di cantanti. Con i No Doubt ha pubblicato ben 5 album che hanno messo in risalto fin da subito le sue doti di autrice di testi profondi e commuoventi, con hit andate alla #1 come “Don’t Speak”,“Just a Girl”, “Hey Baby” e “It’s My Life”. Il suo album di debutto, Love. Angel. Music. Baby è stato un successo planetario grazie ai singoli “Rich Girl”, “What You Waiting For?”, “Cool” e “Hollaback Girl”, brano iconico prodotto da Pharrell Williams rimasto per settimane in vetta alle classifiche di tutto il globo. L’album successivo, "The Sweet Escape", ha bissato il successo del precedente con mega-hit quali “Wind It Up” e “The Sweet Escape”. Nel 2015, il suo ultimo album "This Is What the Truth Feels Like" (2015) ha debuttato alla n.1 della Billboard 200. Nel 2020 Gwen Stefani ha avuto due n.1 nella classifica Billboard Hot Country Songs assieme al marito Blake Shelton nei brani “Nobody But You” e “Happy Anywhere”. È uscita anche una riedizione del suo album di Natale, ormai divenuto un vero e proprio classico, "You Make It Feel Like Christmas". Quest’anno i No Doubt si sono riuniti dopo 9 anni per una fantastica performance al festival Coachella. A testimonianza dell’impatto indelebile che hanno lasciato nella musica contemporanea, sul palco con Gwen è salita a sorpresa anche Olivia Rodrigo su “Bathwater”. Da sette stagioni è anche una dei coach principali della serie targata NBC (e vincitrice agli Emmy) “The Voice”, che riprenderà dal 23 settembre e vedrà nuovamente Gwen sedersi sulla famosa poltrona. Gwen Stefani ha inoltre duettato quest’anno con Andrea Bocelli all’interno del suo disco “Duets” nel brano “Holding On”.