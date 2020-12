Ritorno alle origini per Gwen Stefani con il nuovo singolo: "Sono sempre la stessa ma con qualcosa di nuovo"

Gwen Stefani ha pubblicato il suo nuovo singolo "Let me reintroduce myself" , scritto e registrato durante la quarantena, un modo per tornare alle radici dei No Doubt ricordando al mondo qual è il suo posto nel moderno universo musicale. "L’idea era quella di scrivere una canzone che avesse un non so che di nostalgico nella melodia quindi è stato normale pensare di tornare alle mie radici, ska e reggae. Sono sempre la stessa ma con qualcosa di nuovo", ha raccontato.

La global superstar ha presentato "Let me reintroduce myself" durante l’ultima puntata di "The Voice America", dove ricopre per la quinta stagione il ruolo di coach. "Questa canzone è il mio modo di dire che sono tornata alla musica, con della nuova musica. È una canzone divertente, capace di alleggerire il cuore, perché ad ispirarmi è stata proprio la voglia di portare un pochino di gioia in questo periodo", ha dichiarato.

La tre volte premiata con un Grammy ha raggiunto il successo mondiale come frontwoman di una delle band di maggior successo al mondo, i No Doubt, oltre ad una carriera solista multi platino. Ha venduto ad oggi oltre 50 milioni di copie e il suo ultimo album "This Is What the Truth Feels Like" (2015) aveva debuttato al n.1 della Billboard 200.

Questo 2020 si chiude per Gwen Stefani con un bilancio più che positivo: 2 brani top1o nella Billboard's Hot Country Songs chart con il fidanzato Blake Shelton, "Nobody But You" e "Happy Anywhere". A questo si aggiunge la ripubblicazione del suo album natalizio "You Make It Feel Like Christmas" a cui sono state aggiunte due nuove canzoni tra cui una traccia scritta con Ryan Tedder.





Intanto proprio sui banchi del programma tv "The Voice America" è nato il nuovo amore della popstar. E a nemmeno due mesi dal loro fidanzamento, Gwen Stefani e il collega Blake Shelton sarebbero già pronti a convolare a giuste nozze. "C'è una ragione per cui Shelton le ha fatto la proposta adesso: tutti e due sono pronti per il matrimonio", ha confessato a People una fonte vicina alla coppia. La cantante 51enne e il compagno, di sette anni più giovane, "non vogliono un grande matrimonio. Vogliono che ci siano la famiglia, gli amici più stretti e basta", ha spiegato l'informatore.