La reunion del cast de "I Goonies" 40 anni dopo per celebrare Ke Huy Quan

Ke Huy Quan, di origini vietnamite, oggi 53enne, non si è mai arreso e durante gli anni si è reinventato come consulente di arti marziali per diverse produzioni cinematografiche. Poi nel 2023 è arrivato il Premio Oscar per il suo ruolo in "Everything Everywhere All at Once". A ottobre 2024, aveva raccontato a People: "Tutto quello che è successo negli ultimi due anni, mi ci sto ancora abituando. Da quando ho vinto l'Oscar, quella narrazione sta lentamente cambiando". Intanto la sua agenda è fittissima. Oltre a "Love Hurts", lo vedremo in "The Electric State" di Joe e Anthony Russo e presterà la voce a un personaggio nell'atteso "Zootropolis 2", oltre a essere nel cast del thriller "Fairytale in New York".