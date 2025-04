Da Eleonora Abbagnato al Cirque du Soleil, gli appuntamenti a teatro di Go!2025 e Go!2025&Friends

Inabili alla morte / Nezmožni umreti è una trilogia italo-slovena ideata e diretta da Giacomo Pedini per Mittelfest, che attraversa la storia del Novecento dalla prospettiva del confine est-ovest. Per percorrere questo viaggio nel tempo, il progetto si articola in tre parti, corrispondenti ai tre spettacoli, in cui la vicenda dei Trotta, famiglia protagonista della Cripta dei Cappuccini, diventa caso esemplare per esplorare le radici e gli esiti di ciò che siamo diventati. Il primo spettacolo, basato proprio sulla riduzione teatrale della Cripta dei Cappuccini, racconta la dissoluzione dell’impero asburgico e le sue conseguenze. Gli altri due sono il risultato di due nuove commissioni letterarie, una slovena di Goran Vojnović e una italiana di Paolo Di Paolo, seguono ancora le orme della famiglia Trotta, immaginando come si sarebbe evoluto nel tempo: prima all’ombra del muro di Berlino, negli anni Sessanta (Alla ricerca della lingua perduta), poi nell’entusiasmo illusorio dei primi anni Novanta (L'alba dopo la fine della storia). I tre testi saranno pubblicati in italiano e sloveno da Bottega Errante; e diventeranno in seguito tre radiodrammi (sia in italiano, sia in sloveno).

16/09/2025 - La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth - Teatro Comunale Giuseppe Verdi – Gorizia.

17/09/2025 – Alla ricerca della lingua perduta/ V iskanju izgubljenega jezika di Goran Vojnović, regia è di Janusz Kica - SNG Nova Gorica

18/09/2025 - L’alba dopo la fine della Storia di Paolo Di Paolo (prima assoluta) - Teatro Comunale Giuseppe Verdi .