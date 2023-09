Cirque du Soleil, con "Ovo" va in scena lo spettacolo della natura

Uno show grandioso ed emozionante quello proposto dal Cirque du Soleil. "Ovo" è uno spettacolo per famiglie ricco di colori e momenti di magia, con adorabili insetti protagonisti sul palco tra acrobazie mozzafiato e momenti di dolcezza assoluta. Costumi dalle tonalità sgargianti, una scenografia ricca di luci, e la musica (rigorosamente dal vivo) che coinvolge e conquista. Gli acrobati, talentuosissimi, portano in scena farfalle leggiadre e romantiche che si levano in volo abbracciate, possenti grilli che saltano senza sosta su trampolini, ragni e libellule contorsioniste che sfidano ogni legge fisica. Performance che sembrano impossibili, eseguite con eleganza e precisone estrema. "Un'intrusione colorata in un nuovo giorno nella vita degli insetti – lo descrivono al Cirque - un susseguirsi ininterrotto di energia e movimento attraverso acrobazie che mettono in risalto le personalità e le abilità uniche di alcune specie di insetti, esplorando la bellezza della biodiversità in tutti i suoi contrasti e la sua vivacità".



Diamo i numeri Quella messa in moto dal Cirque Du Soleil è una macchina poderosa. Ad esibirsi sul palco sono 52 artisti di 25 nazionalità differenti (tra cui 3 italiani) ma, tra sarti, tecnici e altre figure che contribuiscono alla realizzazione dello show, si arriva a contare 100 persone che compongono la crew. Durante lo spettacolo, sette musicisti eseguono dal vivo le musiche composte da Berna Ceppas. Servono ben 23 camion per portare in giro per il mondo il materiale di scena: solo per i costumi degli artisti si contano 800 pezzi. Ad ogni tappa vengono assunti sul posto 100 operai per montare in sole 12 ore un palco dalla struttura elaboratissima, con botole e porte che si aprono a sorpresa. Il risultato è uno spettacolo avvincente, che dal 2009 ha toccato 160 città in 33 Paesi diversi, apprezzato da 7 milioni di persone.