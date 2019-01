20 gennaio 2019 14:50 Gli Ex-Otago presentano "Corochinato" e il loro "pop contenitore di messaggi" verso Sanremo Il gruppo genovese fa uscire il nuovo album lʼ8 febbraio in concomitanza con la partecipazione al Festival. Lʼintervista a Tgcom24

"Corochinato" è il nuovo album degli Ex-Otago, in uscita il prossimo 8 marzo. Il titolo è il nome di un vino semplice aromatizzato servito come apertivo, una tipicità di Genova, loro città, che è anche un fil rouge delle loro canzoni, ma anche una bevanda delle persone comuni che esplica al meglio il loro modo di raccontasi e fare musica: "Un pop come contenitore di messaggi", come hanno rivelato durante la presentazione del disco. La band descrive questo ultimo lavoro come "un disco notturno, la sfaccettatura di una serata". E con il brano "Solo una canzone" parteciperanno in gara al Festival di Sanremo. Tgcom24 li ha intervistati.

Gli Ex-Otago hanno voluto sottolineare che non è solo l'amore il protagonista delle loro canzoni, ma "c'è la voglia di parlare di tutto", a partire dalla complessità del brano d'apertura, "Forse è vero il contrario". Ma probabilmente uno delle loro caratteristiche salienti è "cantare di ciò che accade un po' a tutti". Come il quintetto di Genova ci rivela: "Dentro ci si trova sicuramente molto gli anni 90. E' un disco libero che parla di noi in maniera semplice delle cose comuni. Rappresentativo e che non si rifà a qualcosa di specifico".