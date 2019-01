Achille Lauro: "E adesso voglio entrare nell'Olimpo della musica"

16 gennaio 2019 10:05 Achille Lauro: "E adesso voglio entrare nellʼOlimpo della musica" Il rapper romano presenta i suoi progetti per il 2019, un libro autobiografico, un docufilm, Sanremo e un nuovo album di inediti...

Un libro dal titolo altisonante "Sono io Amleto", un docu-film in tre puntate, che racconta la sua storia, una canzone "in stile rock'n'roll" con la quale calcherà il palco di Sanremo, un tour in partenza a maggio da Napoli e un nuovo disco di inediti in primavera. Il pianeta Achille Lauro, all'anagrafe Lauro De Marinis, è in continua espansione. Il rapper romano, classe 1990 comincia il 2019 in maniera esplosiva e con ambiziosi propositi: "Voglio entrare nell'Olimpo della musica..."

In “Sono io Amleto"(Rizzoli), uscito il 15 gennaio, un viaggio psichedelico, visionario, malinconico e poetico nel suo mondo, Lauro si racconta: dalla periferia romana da cui arriva, alle prime esperienze con la musica fino ad oggi: “È un viaggio nella mia vita, nella realtà di tutti i giorni, nei problemi dei giovani. Come la droga, che esiste e va combattuta, è inutile far finta di niente. Alcuni di noi sono riusciti a trovare la giusta strada, nel nostro caso quella della musica, che ci ha condotto ad un lieto fine...Siamo un buon esempio in fondo. Perciò non la considero nemmeno una biografia, ma un romanzo motivazionale e educativo”. Ad accompagnare il rapper nel suo viaggio letterario 23 opere di artisti contemporanei che ne illustrano la storia: “Il titolo è ispirato ad una delle più grandi tragedie di Shakespeare, perché la tragedia nel caso di alcuni di noi si è trasformata in un'opera di successo...”.



E biografico e complementare è anche il docu-film "No Face 1", a cui seguiranno altri due episodi in autunno: "Passato, presente e futuro raccontati attraverso immagini, musica e parole...".

E anche in questo caso, mescolando immagini di repertorio, interviste, backstage di shooting fotografici e videoclip, Achille Lauro ci fa entrare nel suo mondo. Dalla periferia romana di Montesacro, dove nasce e comincia a farsi conoscere nei giri criminali di quartiere, alle prime registrazioni con il Quarto Blocco, etichetta rap del fratello: "A 14 anni sono andato a vivere da lui, è lì che mi sono formato... mangiavamo spaghetti con le uova buttate dentro, non alla carbonara... Lì ho imparato a vivere".

E poi l’esordio in Roccia Music, sotto l’ala di Marracash e il salto nel vuoto, la creazione, insieme a Boss Doms, della propria etichetta indipendente: No Face. E ancora il primo successo discografico, “Ragazzi Madre”, e le settimane estive chiusi in una villa al Circeo: "per creare musica senza distrazioni... .

Sullo schermo scorreranno le tracce più famose del rapper, che faranno da colonna sonora al racconto.

E a raccontare Achille Lauro sarà proprio lui, che darà voce ai suoi ricordi e alle sue emozioni, ma anche tutti coloro che hanno intrecciato la sua strada, Boss Doms, in primis, ma anche Cosmo, Gemitaiz e Clementino.

Achille Lauro, il rapper romano verso... lʼOlimpo della musica Instagram 1 di 8 Instagram 2 di 8 Instagram 3 di 8 Instagram 4 di 8 Instagram 5 di 8 Instagram 6 di 8 Instagram 7 di 8 Instagram 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci