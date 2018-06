Achille Lauro tra Samba e Trap con Clementino e Rocco Hunt

Un'ondata di freschezza e colore e l'originalità che da sempre lo contraddistingue. " Ammo' " è il nuovo singolo di Achille Lauro in collaborazione con Clementino e Rocco Hunt e prodotto da Boss Doms che si candida a diventare il tormentone dell'estate. Il brano, che mixa Samba e Trap , fa da apripista al nuovo album " Pour L’Amour " che uscirà il 22 giugno e in cui è presente anche Cosmo .

Un trio inedito che si cimenta in un brano tutto dedicato all'amicizia e all'allegria, che suona come la marcia nuziale di un grosso matrimonio gipsy. I tre artisti sui social hanno chiamato a raccolta i fan che si sono radunati a Napoli per la realizzazione del video, una sorta di flash mob, che sarà online dal 12 giugno.

E che dimostra come oltre le barriere del Web le persone possono incontrarsi realmente: "In un'epoca in cui regnano i social media e dove i rapporti sono più che altro virtuali, noi abbiamo invece pensato che il lancio di un singolo, potesse essere l'occasione per incontrare personalmente chi ci segue".