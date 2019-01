Daniele Silvestri fa... "Complimenti ignoranti": ironia e potenza elettronica nel nuovo singolo

Con una buona dose di acuta provocazione e molta autoironia, Daniele, autocitandosi, gioca con le parole e con i luoghi comuni dei social network nell'era dei fan che demonizzano o osannano gli artisti sul web.

“La bravura che dimostri, non è mica di Silvestri

Sono pure cazzi nostri e sono io che compro i dischi Io sono lì appena esci e faccio un muro contro i fischi

E ti trasformo in oro i fiaschi

o ti sostengo quando caschi nei tuoi percorsi equilibristi

Anche il successo dei tuoi testi lo devi a me non lo capisci”.



Su Instagram poi, presentando il brano, il cantante ricorda De Andrè nel ventesimo anniversario dalla sua morte: "Venerdì 11 gennaio 2019. Una data importante? No, non direi...non credo. O forse sì, almeno come ricorrenza - come qualcuno giustamente mi ha fatto notare - visto che esattamente 20 anni fa scompariva uno dei più grandi di tutti, un tal Fabrizio, e a lui un pensiero lo dedico volentieri. Oppure solo un giorno come gli altri, in cui tra le millemila cose che succedono nel mondo nasce anche ufficialmente il primo esemplare della nuova cucciolata che sto per sfornare. Si chiama Complimenti Ignoranti, e per il carattere sfrontato e guascone che già dimostra di avere non poteva aspettare ancora prima di venire al mondo. Così oggi imbocca la sua strada, autonomo e sfacciato (mi ha detto proprio “papà, io intanto vado poi voi semmai mi raggiungete”). E io che posso fare, in fondo mi sta già parecchio simpatico. Vai, vai. Buona fortuna figlio mio...".