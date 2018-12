Daniele Silvestri, 50 anni e 25 di carriera: arriva il primo tour nei palasport

"Ci sono voluti 50 anni di vita e 25 di carriera per trovare non tanto il coraggio, quanto la voglia di decidere di fare un tour nei palasport. Ho sempre amato gli spazi più raccolti, o la magia dei teatri... e continuerò a farlo". Daniele Silvestri con un post sui suoi canali social ha annunciato la sua nuova avventura: il ritorno nel 2019 con una lunga tournée nei palasport, che scandisce i 25 anni di carriera, e un nuovo progetto discografico ricco di suoni da "grandi spazi". Accompagnato da una band, calcherà i grandi palchi dei palasport per la prima volta nella storia dei suoi live-tour dopo il successo in trio con Max Gazzè e Niccolò Fabi nel progetto "Il Padrone della Festa" e il concerto-evento del 2017 con Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Max Gazzè, Niccolò Fabi e Diodato al Forum di Milano.