Giuseppe Zeno e Fabio Troiano portano "I soliti ignoti" in teatro per ridere con un'Italia che non c'è più

Portare in scena un testo del genere è stata un'impresa ardua. "E' stato molto difficile - spiega Antonio Grosso, che oltre a essere uno dei protagonisti in scena (è Mario, il personaggio nel film interpretato da Renato Salvatori) è l'autore dell'adattamento insieme a Pier Paolo Piciarelli -. Intanto trovare un produttore che credesse nel progetto. E poi trovare il modo giusto di trattare una sceneggiatura così importante. Abbiamo lavorato quasi un anno".

"Una commedia come 'I soliti ignoti', al di là della fama e del cast incredibile, da Vittorio Gassmann a Totò passando per Marcello Mastroianni, Renato Salvatori e Tiberio Murgia, è quasi impensabile oggi - dice Giuseppe Zeno -. Questo è uno spettacolo necessario, che non vuole tradire la memoria storica del film. Proporlo a teatro permette allo spettatore di fare un viaggio a ritroso nel tempo". Ma sono tanti i sottotesti rintracciabili in questa pièce. "Nella storia è importantissima la figura materna, gli accenni sono tantissimi - prosegue Zeno -. Anche se in scena c'è una sola attrice (Marilena Anniballi nel doppio ruolo di Carmelina e Nicoletta - ndr) il ruolo della donna è fortissimo".

Tra i protagonisti c'è anche Fabio Troiano, che in questa ripresa eredita da Vinicio Marchioni, che è rimasto alla regia, il ruolo di Tiberio, che nel film fu di Marcello Mastroianni. "Per me questo spettacolo è necessario perché racconta la disperazione di un gruppo di persone che ruba per fame - aggiunge -. Il fulcro centrale è l'amicizia. I protagonisti fanno gruppo per sfuggire alla disperazione. Oggi chi è disperato invece è condannato alla solitudine, all'emarginazione".

Completano il cast Paolo Giovannucci, Salvatore Caruso, Vito Facciolla e Ivano Schiavi.

