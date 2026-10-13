La reazione di Allevi alla morte di Stella è stata inizialmente quella di chi tenta di mantenere il controllo mentre affronta una situazione più grande delle proprie forze: "Tra lo sgomento della sua perdita e il mio tumore non ho versato una lacrima, poi il dolore si è manifestato in questa sinfonia" ha raccontato. Per lungo tempo, la sofferenza non è riuscita a trovare una via d'uscita. Il compositore ha ricordato anche il confronto con una psichiatra dell'Istituto dei Tumori, dove era in cura. Quando lei gli chiese come stesse, lui continuò a rispondere che andava tutto bene. La specialista, però, intuì che dietro quelle rassicurazioni si nascondeva una situazione emotiva pericolosa e lo mise in guardia dal rischio di precipitare in un baratro.