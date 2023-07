Giovanni Allevi ha voluto rassicurare tutti e fugare ogni dubbio, scrivendo sui suoi profili social: "Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi". E ha aggiunto: "Sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita! A presto".

La musica come primo pensiero

Anche durante la malattia, il pensiero di Giovanni Allevi corre sempre alla sua grande passione. In un post aveva scritto: "Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo".