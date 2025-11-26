La forza di Gigi D'Alessio è anche quella di essere riuscito ad agganciare le nuove generazioni, cosa che sempre più di rado riesce ad artisti con una carriera importante alle spalle. Lui attribuisce il merito a un disco ma non solo... "Nel 2020 ho fatto 'Buongiorno', un album in cui, insieme ad alcuni rapper, ho rifatto canzoni di 25 anni prima - ha spiegato -. Grazie a quel disco mi sono fatto conoscere dalle nuove generazioni ma non l'ho fatto con quella intenzione. Volevo vedere se quelle canzoni, bistrattate dalla critica, rivisitate e modernizzate, togliendo una strofa e aggiungendo delle barre, funzionavano ancora. E quel disco è andato al primo posto in classifica". Ma oltre alla collaborazione, dalla sua c'è uno sguardo non critico verso quei giovani che fanno musica diversa e in modo diverso rispetto alla sua. "Non dobbiamo fare gli schizzinosi ed evitare di fare come la mia maestra del conservatorio che divideva tra musicisti e musicanti, considerando tra questi ultimi gente come Battisti, Baglioni e De Gregori - ha avvertito -. Ai giovani che vogliono fare musica, a partire da mio figlio, mi sento però di dare un consiglio: devono studiare, l'autotune si può usare ma bisogna capire la musica". Se per Gigi D'Alessio l'autotune non è da demonizzare, altro discorso è quello riguardo l'intelligenza artificiale. "È la cosa che più mi spaventa - dice -. È come avere uno che lavora per te: più cose facciamo fare alle macchine e meno lavoriamo noi. Se la musica diventa qualcosa solo da ascoltare nemmeno più da vedere le case discografiche non investiranno più sugli artisti".