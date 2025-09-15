Gigi D'Alessio re nella Reggia di Caserta: maratona di 10 concerti-evento

Alla vigilia delle sette date in Piazza del Plebiscito, l'artista è già pronto per un nuovo capitolo della sua avventura live. A novembre al cinema un biopic sul cantante con protagonista Matteo Paolillo
© IPA
Maratona di concerti di Gigi D'Alessio che torna alla Reggia di Caserta nel 2026 per un treno di date: 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno. Dal palco della storica Piazza Carlo di Borbone, l'artista napoletano è pronto ad abbracciare ancora migliaia di fan e ripercorrere insieme oltre trent'anni di carriera, dai grandi successi fino all'ultimo singolo "Un selfie con la vita". I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili a partire da martedì 16 settembre.
Gigi D'Alessio torna per la quarta volta alla Reggia di Caserta nell'ambito di "Un'estate da BelvedeRE - Reggia Session", il festival campano diretto da Massimo Vecchione, con il patrocinio del Comune, giunto alla sua 11ma edizione. Una manifestazione che ospita De Gregori, poi Giorgia e Gianna Nannini e che ha programmato la nuova edizione del 2026 con Caparezza a settembre e ora con le 10 date di D'Alessio. Una kermesse musicale attesa e punto di riferimento per la musica live nel sud.
Alla vigilia delle 7 date in Piazza del Plebiscito tutte sold out - il 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre - D'Alessio, si sottolinea, "è già pronto per scrivere un nuovo capitolo della sua avventura live per il prossimo anno con 'Gigi Palasport 2026' e i 10 appuntamenti alla Reggia. I concerti sono prodotti da GGD e Friends & Partners.
Di seguito il calendario dei prossimi live di Gigi D'Alessio: 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre 2025 - Napoli, Piazza del Plebiscito; 18 marzo 2026 Roma - Palazzo dello Sport; 20 marzo Bari - Palaflorio; 23 marzo Firenze - Nelson Mandela Forum; 25 marzo 2026 Torino - Inalpi Arena; 11 aprile 2026 Padova - Kioene Arena; 17 aprile Ancona - Palaprometeo; 18 aprile Bologna - Unipol Arena; 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026 - Reggia di Caserta.
Intanto a novembre arriverà un biopic su Gigi D'Alessio con la regia di Luca Miniero, autore di "Benvenuti al Sud", e con protagonista Matteo Paolillo di "Mare Fuori". Il titolo è "Solo se canti tu". "Il film si fermerà quando inizia la mia carriera solista, racconterà i miei esordi, come ho scoperto la musica, l’ambiente in cui ho messo i primi passi", ha spiegato il cantante a Il Mattino.
