Gigi D'Alessio re nella Reggia di Caserta: maratona di 10 concerti-evento

Gigi D'Alessio torna per la quarta volta alla Reggia di Caserta nell'ambito di "Un'estate da BelvedeRE - Reggia Session", il festival campano diretto da Massimo Vecchione, con il patrocinio del Comune, giunto alla sua 11ma edizione. Una manifestazione che ospita De Gregori, poi Giorgia e Gianna Nannini e che ha programmato la nuova edizione del 2026 con Caparezza a settembre e ora con le 10 date di D'Alessio. Una kermesse musicale attesa e punto di riferimento per la musica live nel sud.