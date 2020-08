Giffoni Film Festival, al via la 50esima edizione: giovani giurati, star dal vivo e in streaming

L'emergenza sanitaria da coronavirus non ferma il Giffoni Film Festival , tradizionale appuntamento estivo dedicato a bambini e ragazzi. La manifestazione taglia il traguardo della 50esima edizione e nonostante tutto rilancia con un programma ricchissimo di eventi e iniziative. E lo fa dal 18 agosto in quattro tranche, un'inedita scansione temporale che presenta una suddivisione modulata in base al target di età dei giurati. Si parte con l'anteprima del film Disney "L’unico e insuperabile Ivan" e non mancheranno gli ospiti internazionali, tra cui Sylvester Stallone, Daisy Ridley, Richard Gere .

LEGGI ANCHE > Il nuovo film Disney "L'unico e insuperabile Ivan" direttamente in streaming

"Non un programma, ma un progetto non solo il festival, ma un inno alla gioia. Abbiamo messo in moto fantasia, energia e relazioni, tutto questo in una situazione drammatica per l’arte e per la cultura come quella che ancora viviamo. Parte da qui un inno alla gioia, alla fiducia, alla ripresa. Dire che sono orgoglioso è poco. Questo è un esempio straordinario soprattutto per la presenza fisica di personalità della cultura, dell’arte, delle istituzioni. E la conferma che quando Giffoni chiama, l’Italia ed il mondo rispondono", ha dichiarato il direttore Claudio Gubitosi.

I 4 MOMENTI - Le prime due tranche del festival si svolgeranno ad agosto dal 18 al 22 per le giurie Generator +16 e Generator +18 e dal 25 al 29 per i giurati Generator +13. Da settembre e novembre ci sarà invece una rete di attività ed eventi, mentre dal 26 al 30 dicembre spazio ai +6 e +10, con 1500 bambini e bambine distribuiti nei cinque giorni della rassegna. A tutti sarà garantito il massimo della sicurezza nel totale rispetto delle norme anti-Covid19 vigenti. A queste si aggiunge l'uso obbligatorio di un'applicazione, Convivio Giffoni Film Festival, che segnalerà a tutti i juror e masterclasser la distanza di sicurezza da osservare.

TEMA E GIURIE - Quest'anno la manifestazione ha come tema la "Terra", simbolo che chiude la trilogia degli elementi avviata tre anni fa con Acqua e proseguita lo scorso anno con Aria. Quest'anno i giurati che prenderanno parte fisicamente ai primi due momenti del Festival saranno 610. A loro spetterà il compito di rappresentare gli oltre 7500 ragazzi che, nei mesi precedenti l'emergenza sanitaria, erano già entrati a far parte delle varie sezioni. Giffoni è stato capace di superare ogni barriera per raggiungere i suoi ragazzi ovunque. Nascono così i 46 hub, 32 in Italia e 14 all’estero, per un totale di 2000 ragazzi coinvolti virtualmente e in presenza.

I FILM - Quest'anno ci sono 47 opere in concorso selezionate da 26 nazioni (di cui 11 italiane). Alcun idei temi protagonsiti delle produzioni sono la ricerca dell’identità, la complessa relazione genitori-figli, la lotta per i diritti, la violenza, l’amore e la solitudine, ma anche l’omofobia, il razzismo e il rapporto con il diverso.

OSPITI E STAR - Tanti gli ospiti previsti, da Toni Servillo, Sergio Castellitto, Matilde Gioli, Raul Bova, fino al cast di "Skam Italia", Paola Cortellesi (in collegamento streaming), Serena Rossi, Max Giusti, Gaia, vincitrice dell'ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi", il giovane atleta Manuel Bortuzzo. E anche quest'anno, ospitati nella maniera più consona al momento, non mancheranno i talenti internazionali: Richard Gere (20 agosto), Sylvester Stallone (21 agosto), Bryan Cranston (18 agosto) con l'anteprima Disney+ "L'unico e insuperabile Ivan", Katherine Langford (22 agosto). protagonista delle serie Netflix "Tredici" e "Cursed". E ancora, Daisy Ridley (26 agosto) protagonista dell'ultima saga di Star Wars; il premio Oscar Glen Keane (27 agosto), firma prestigiosa del cinema d'animazione.

MUSICA E TV - Non mancheranno nomi di primo piano del panorama musicale e televisivo italiano che incontreranno i giovani per raccontare il dietro le quinte di due settori dello spettacolo seguitissimi e amati dai ragazzi. Tra questi Gué Pequeno, Samuel, Ernia, Rocco Hunt, Shablo, Aiello, Don Joe, Sofia Tornambene (vincitrice dell'ultima edizione di X Factor), Danti, Ariete, Viito, ma anche Pierluigi Pardo, Lodovica Comello (in collegamento), le conduttrici de "Le Iene" Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

LA NUOVA SEZIONE IMPACT - Tra le novità della 50esima edizione c'è la sezione "Impact", patrocinata dal presidente della Camera, Roberto Fico. Si tratta di un percorso di approfondimento e confronto riservato a 75 giovani che avranno l'opportunità di incontrare uomini e donne di scienza, arte, cultura, spettacolo, istituzioni, imprenditoria, sport, giornalismo. Tra i protagonisti Diego Bianchi, Erri De Luca, lo sceneggiatore Tito Faraci e il disegnatore Wallie, il giornalista Paolo Liguori, il sociologo Domenico De Masi, e importanti nomi istituzionali come Sergio Costa, ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca, Paola Pisano, ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, e Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione.

TI POTREBBE INTERESSARE: