Il Giffoni Film Festival festeggia mezzo secolo con 50 film

Il "Giffoni Film Festival"è pronto a ripartire per festeggiare i 50 anni dell 'evento che ha reso Giffoni Valle Piana (Salerno) celebre nel mondo come la città del cinema per ragazzi. Prestigio confermato dai titoli dei cinquanta film in gara nelle due tranche del festival: la prima che si svolgerà dal 18 al 22 agosto e la seconda dal 25 al 29 agosto.

Festival in due tempi - Saranno 33 (14 lungometraggi e 19 cortometraggi) le opere in gara durante il primo periodo, in programma dal 18 al 22 agosto e riservato a 200 giurati della sezione Generator +16 (dai 16 ai 17 anni) e 105 ragazzi della categoria Generator +18 (dai 18 anni in su).

Quattordici (sette lungometraggi e altrettanti cortometraggi) i titoli previsti nella seconda tranche del festival, che si svolgerà dal 25 al 29 agosto alla presenza di 305 giurati della sezione Generator +13 (dai 13 ai 15 anni).

Un segnale per ripartire - I fllm trattano tematiche attuali quali la ricerca dell'identità la relazione genitori-figli, la lotta per i diritti, la violenza, l'amore e la solitudine, ma anche l'omofobia, il razzismo ed il rapporto con il diverso. "Desidero ringraziare - afferma il direttore di "Giffoni Opportunity", Claudio Gubitosi - le società di produzione e distribuzione che, in un momento cosi' complicato, hanno scelto di condividere con noi questa edizione che grida al diritto alla vita del cinema e alla ripresa di questo importante settore dell'economia culturale mondiale".



