Il nuovo film Disney "L'unico e insuperabile Ivan" direttamente in streaming

Il nuovo film Disney "L'unico e insuperabile Ivan" debutterà in Italia l'11 settembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+ e verrà presentato in anteprima martedì 18 agosto al Giffoni Film Festival . Basato sul pluripremiato libro di Katherine Applegate è diretto da Thea Sharrock e interpretato da Bryan Cranston . Il film è un mix di live-action e CGI, e racconta la storia di un gorilla molto speciale .

Il film, che in precedenza doveva essere distribuito al cinema dai Walt Disney Studios, è la storia di Ivan, un gorilla di 180 kg che condivide la gabbia in un centro commerciale di periferia con Stella l'elefante, Bob il cane e altri animali. Ha pochi ricordi della giungla dove è stato catturato, ma quando arriva un'elefantina di nome Ruby, qualcosa dentro di lui cambia profondamente. Ruby è stata recentemente separata dalla sua famiglia allo stato brado e questo porta Ivan a mettere in discussione la sua vita, il luogo da dove proviene e dove alla fine vorrebbe essere.

La regista ha raccontato: "Il mondo è cambiato in un attimo. Le persone di tutto il mondo hanno condiviso esperienze importanti che cambiano la vita in modi che non si vedevano da un secolo. In risposta a questo, sono davvero felice di poter condividere con tutto il mondo la storia deliziosa e originale di Katherine Applegate su Disney+, portando un po' di gioia con questo film unico sulla vera amicizia, basato su una storia vera".

