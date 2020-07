Da Mulan a Cenerentola, guarda il restyling delle principesse Disney trasformate in donne moderne

Un po' di matita al contorno occhi, del rossetto, un paio di orecchini e un vestito con le maniche a sbuffo. Qualche piccolo ritocco e le principesse Disney si trasformano in donne moderne. E' il "miracolo" grafico e tecnologico compiuto dall'artista Yudie San Emeterio, che su Tik Tok ha condiviso i video in cui mostra come è riuscita a dare un nuovo look a Mulan, Belle, Cenerentola e le altre eroine dei cartoon.