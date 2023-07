La terza giornata all'insegna di Verdone

A segnare la giornata del 22 luglio è stato Carlo Verone, che, dialogando coi giovani ha raccontato i suoi sogni e ha espresso tutta la sua solidarietà verso attori e sceneggiatori hollywoodiani in sciopero da giorni: "E' "sacrosanto lo sciopero degli attori e autori americani, algoritmi e intelligenza artificiale uccidono l'arte e gli autori".

E ha aggiunto: "L'intelligenza artificiale è la morte del cinema d'autore. Figuratevi se io accetterei di cedere la mia immagine per comparire in un film con la faccia ringiovanita come quando avevo 38 anni. E attenzione agli algoritmi che pretendono addirittura di definire il finale di un'opera, non è giusto, è una paraculata per avere scelte che aggancino i gusti della massa". Verdone ha poi citato Godard, quando disse "addio al linguaggio dell'autore". "Certe tendenze equivalgono a decretare la morte degli autori, è sacrosanto uno sciopero che chiede di mettere dei paletti. Se nel nostro lavoro devono intervenire algoritmi e intelligenza artificiale è la fine del cinema, dell'arte, delle serie tv, di tutto".





Il suo sogno dell'età matura?

"Realizzare un film completamente diverso da tutto ciò che ho fatto finora, anche rischiando di avere poco successo. Ma potrei dire di aver mostrato un altro pezzo della mia anima, che il pubblico non conosce".

Con i coprotagonisti Sangiovanni e Ludovica Martino l'attore ha presentato la seconda stagione della serie "Vita da Carlo", in esclusiva dal 15 settembre su Paramount+. Nella serie molte guest star a sorpresa, da Maria De Filippi a Zlatan Ibrahimovic: "Averli chiamati non è una furbata, ci sono perché servivano nella storia", ha precisato Verdone.