E' dedicato agli "indispensabili" il Giffoni Film Festival, che prende il via e si svolgerà fino al 29 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

A inaugurare la 53esima edizione il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella Piazza della Cittadella del Cinema. Ci sarà la Fanfara della Polizia a Cavallo e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, invierà un messaggio. Un festival, come al solito, con in programma tanti appuntamenti, anteprime e incontri con in cartellone oltre 100 titoli in concorso con pellicole provenienti da 35 Paesi.