Andrea Bocelli Foundation al Giffoni Film Festival per la prima volta

Particolarmente evocativo il tema dell’edizione 2023, "Indispensabili": la forza è figlia della consapevolezza che bambine e bambini, ragazze e ragazzi sono indispensabili, perché senza la loro energia, la loro visione, i loro sogni, non ci sarebbe un presente e neppure un futuro. La Andrea Bocelli Foundation, che ha come mission l'empowering dei giovani e non solo, condivide in maniera molto sentita questa visione e porterà il proprio contributo partecipando al Festival insieme a MUS.E - l’associazione che si occupa della cura la valorizzazione del patrimonio dei Musei Civici Fiorentini e più in generale della città di Firenze - e Custodia di Terra Santa proponendo proiezioni, workshop e laboratori esperienziali dedicati ai bambini e ragazzi.

All’interno del Village, nello stand dedicato alla Fondazione, verrà proiettato "Firenze e Gerusalemme - Un viaggio immersivo tra le due città per una visione di pace", una videoinstallazione immersiva nata da una fruttuosa collaborazione tra ABF, MUS.E, Custodia di Terra Santa e realizzata dal giovane film-maker veronese Guglielmo Magagna. Il video accompagna il visitatore in un viaggio ideale intrecciando storie, identità e sfide della città di Firenze e della città di Gerusalemme. L’installazione, proiettata a 360 gradi all’interno dello stand, avvolge lo spettatore e permetterà di cogliere i riflessi reciproci delle città di Firenze e Gerusalemme, che si concentrano sugli elementi dell’anima cittadina evocata da Giorgio La Pira.

I progetti della fondazione

Partecipare a Giffoni53 per ABF vuole essere l’occasione per far toccare con mano, in maniera interattiva, i progetti che ogni giorno porta avanti nelle scuole, nelle scuole in ospedale e negli spazi della propria sede nel Complesso di San Firenze a Firenze. I programmi, ideati e strutturati da pedagogisti e professionisti del team multidisciplinare ABF, sono studiati per coinvolgere diverse fasce di età che vanno dai 3 ai 25 anni