Il Giffoni Film Festival torna per la 53esima edizione, in programma dal 20 al 29 luglio.

Il tema dell'edizione La parola d’ordine del 2023 è indispensabili. "Indispensabili per la crescita delle comunità e per lo sviluppo dei territori, per innescare il cambiamento, far circolare idee, alimentare emozioni, condividere valori" è il tema dell'edizione del Giffoni Film Festival,

Film, anteprime, eventi speciali Tra i titoli in concorso, anche l'italiano "Il più bel secolo della mia vita" di Alessandro Bardani, con Sergio Castellitto, Valerio Lundini, Carla Signoris e la canzone originale di Brunori Sas. Tra le anteprime, il 20 luglio verrà presentato "L'ultima volta che siamo stati bambini" che segna l'esordio alla regia di Claudio Bisio. Il 23 luglio in anteprima arriva "Noi anni luce", il teen drama di Tiziano Russo con protagonisti Carolina Sala e Rocco Fasano, al fianco di Caterina Guzzanti, Fabio Troiano, Adalgisa Manfrida e la celebre cantante Laila Al Habash. Poi sale l'attesa per il film di animazione "Le stelle di Dora - Le sfide del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa", che ripercorre le tappe umane e professionali del Generale Dalla Chiesa: sarà presentato in anteprima mondiale il 24 luglio alla presenza di Francesco Pannofino, Domitilla D'Amico, Raffaele Tedesco che fanno parte del cast e i registi Ciaj Rocchi e Matteo Demonte. Presentata in anteprima a Giffoni anche la nuova avventura Disney "La Casa dei Fantasmi". Non mancheranno gli eventi speciali, tra cui l'attesissimo "Barbie" di Greta Gerwig, in arrivo il 25 luglio e la presentazione di "Blanca - Seconda Stagione" con Maria Chiara Giannetta e Sara Ciocca il 26 luglio. E poi ancora, "Stranizza D'Amuri" con Giuseppe Fiorello il 21 luglio, la seconda stagione di "Vita da Carlo" alla presenza di Carlo Verdone, Ludovica Martino e Sangiovanni che incontreranno i giffoner il 22 luglio

Gli ospiti Tanti gli ospiti nazionali e internazionali che saranno presenti alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival. Grande attesa, lunedì 24 luglio, per Matt Smith, tra i protagonisti internazionali del festival. I giurati incontreranno l'amatissimo attore britannico conosciuto per aver interpretato Daemon Targaryen nella serie "House of the Dragon", ma anche il principe Filippo nelle prime due stagioni di "The Crown" e per l'undicesimo Dottore nel celebre "Doctor Who". Il 26 luglio sarà la volta di Asa Butterfield: un incontro speciale per i giffoner che conosceranno uno dei volti più intensi e talentuosi del piccolo e grande schermo, protagonsita tra gli altri di "Hugo Cabret", "Ender's Game", "Sex Education". Tra gli artisti previsti Carlo Verdone, Mario Martone, Antonio Albanese, Massimiliano Gallo, Sydney Sibilia, Simona Tabasco, Caterina Guzzanti, Matteo Paolillo e Giacomo Giorgio.