Il Giffoni chiude l'edizione degli "invisibili": premiati film con storie intense e sfide da superare

Si è chiusa la 52esima edizione del "Giffoni Film Festival", quest'anno dedicata agli "invisibili".

I giovani giurati del concorso hanno deciso di premiare le storie intense e di vite al limite, le paure, le tensioni di ragazzi cresciuti in fretta, i progetti di cambiamento, le grandi sfide da superare, i pregiudizi che rendono "invisibili" ma solo all'apparenza. Vince il premio Gryphon Award come migliore lungometraggio " Vinski And The Invisibility Powder " (Finlandia) per la categoria Elements +6. Per gli Elements +10 vince " Full of grace " (Spagna).