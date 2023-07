Per la sezione Impact, dedicata agli under 30 per mettersi a confronto con uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura e sport, il 22 luglio sono previsti gli incontri con Paola Di Caro e Luca Valdiserri, i genitori del giovane Francesco Valdiserri morto in seguito ad un tragico incidente stradale causato dalla conducente di un veicolo risultata poi positiva ai test alcolemici; quello con Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli, Raimondo Ambrosino, sindaco di Procida, Francesco Del Deo, già sindaco di Forio d'Ischia, il professore Aldo Berlinguer, ordinario di diritto comparato nell'Università degli Studi di Cagliari e presidente dell'osservatorio sull'insularita' di Eurispes.

A seguire il giornalista Giancarlo Loquenzi, conduttore del programma Zapping. Atteso l'incontro con Mirko Cazzato, lo studente leccese di 21 anni fondatore di Mabasta-Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti, l'unico italiano ed europeo nella Top 10 del Global Student Prize; quello con il vicedirettore del Messaggero Alvaro Moretti.

Le proiezioni dei film

Continuano per gli oltre 6500 giurati le proiezioni dei 99 film in competizione provenienti da 35 Paesi: per gli Elements +6 la visione di Coco Farm by Sebastien Gagnè (Canada, 2023, 89'), e per la categoria Elements +10, Lioness by Raymond Grimbergen (Netherlands, 2023, 90'). Per i GENERATOR: ai +13 verrà proposto A Summer In Boujad by Omar Mouldouira (Morocco, France, Belgium, 2022, 79'), ai +16 I Like Movies by Chandler Levack (Canada, 2022, 99'), mentre ai +18 We Will Never Belong by Amelia Eloisa (Mexico, 2022, 93'). Chiudono la giornata la Parental Experience con la proieizone di Denti da Squalo by Davide Gentile (Italy, 2023, 104'), e l'evento speciale per +3 sullo Zecchino d'Oro, con i grandi classici dello Zecchino d'Oro e canzoni sul tema del Festival "Indispensabili", con la partecipazione della mascotte Numù. Da non perdere infine lo showcase del Giffoni Music Concept, alle 22 in Piazza Fratelli Lumiére, con Federica Carta, Iside e Luigi Strangis.