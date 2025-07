Giffoni 55 chiude con il passaggio di testimone di Gubitosi | Tutti i premiati dell'edizione

Nella sezione Gex Doc vince "Cutting Through Rocks" di Sara Khaki e Mohammadreza Eyni (Iran/Paesi Bassi/Stati Uniti/Germania/Qatar/Cile/Canada), potente ritratto della prima donna eletta consigliera in un villaggio conservatore iraniano, impegnata contro il patriarcato. Il premio per la Best Cinematography (in memoria di Gaetano Del Mauro) è stato assegnato a "Promise I'll Be Fine" di Katarina Gramatová (Slovacchia/Repubblica Ceca), in cui un quindicenne cerca di ricongiungersi con la madre tra povertà, bugie e scoperta personale. Tra i cortometraggi vincitori del Gryphon Award, per Elements +3 si distingue "The Goldfish" di Gisella Gobbi (Italia), breve racconto sull'amore di una bambina per il suo pesciolino da liberare. Per Elements +6, premiato "Carmen and the Wooden Spoon" di Carlos Gómez-Mira Sagrado (Spagna), in cui una bambina viaggia nella memoria della nonna grazie a un cucchiaio magico. Elements +10 sceglie "Marta vuole giocare" di Valeria Gaudieri (Italia), la storia di una ragazza che sogna di diventare calciatrice nonostante gli ostacoli sociali. Per Parental Experience, vince "Worms (Vermi)" di Domenico Distilo (Italia), ritratto intenso di una bambina che, in un Friuli rurale e difficile, si prende cura della famiglia vendendo vermi ai pescatori. Tra i premi speciali, il Conai - miglior film ambientale va a "My Penguin Friend" di David Schurmann (Brasile/Stati Uniti), vera storia di un pinguino che torna ogni anno dal pescatore che l'ha salvato. Il Premio Acea va a "No Place Like Home" di Valeria Gaudieri (Italia), racconto distopico sull'acqua come bene prezioso e memoria collettiva. Il Premio Lete premia "Marta vuole giocare" (regia di Matteo Quarta, Italia) per il messaggio di inclusività e superamento degli stereotipi di genere attraverso lo sport. Il Premio Tommy Hilfiger va a "The Secret Floor" di Norbert Lechner (Germania/Austria/Lussemburgo), dove un ragazzo scopre un ascensore che lo trasporta nel 1938 e lega con due coetanei in piena epoca nazista. L'Enel Special Award premia 2Bird of a Different Feather" di Manohara (India), storia di una bambina con albinismo che lotta per essere accettata in una nuova scuola ostile. Il Terna Special Award va a "Isle Child" di Thomas Percy Kim (Corea del Sud/Stati Uniti), per il suo profondo racconto sul legame tra identità, memoria e origini.