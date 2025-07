A Giffoni 55 i protagonisti sono Neri Marcorè e Luca Marinelli

Luca Marinelli è invece il protagonista del film d'esordio alla regia di Alissa Jung (sua moglie), "Paternal Leave", che esplora la fragilità umana, la paternità e la ricerca di identità. La storia segue Leo, una quindicenne cresciuta in Germania senza conoscere il padre. Quando scopre chi è, parte per l'Italia per cercarlo. Il film inserito nel tema del festival "Becoming Humans" e include nel cast include anche Juli Grabenhenrich, Arturo Gabriellini, Gaia Rinaldi e Joy Falletti Cardillo. La produzione è di The Match Factory & Wildside, in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky.

"Tutto è nato", dice Jung: "con la mia voglia di fare questo film per tutte e tutti i Leo di questo mondo. Ma non solo su quelli che hanno 15 o 16 anni ma anche quelli più grandi". E aggiungono all'unisono: "Stiamo accompagnando questo film da un po' di mesi e abbiamo avuto tante reazioni bellissime. Tante persone che ci raccontano come si sono ritrovate in questa storia, che hanno pianto durante il film, che hanno vissuto una situazione simile e si sono sentite rappresentate. Speriamo che arrivi ai tanti Leo, ma anche ai tanti Paolo".