È polemica in Giappone per la decisione di una casa discografica di pubblicare un cd della cantante Aki Yashiro includendo come "contenuto bonus" due foto di nudo da lei scattate in privato. Lo scandalo deriva dal fatto che la Yashiro è morta nel 2023 (le foto le sono state scattate dal suo compagno quando aveva vent'anni) e ovviamente l'operazione non può avere il suo consenso. Il governatore della regione di Kumamoto, nel Giappone meridionale, da dove proveniva la cantante Aki Yashiro, ha definito la decisione un atto "imperdonabile" in un post sul suo blog pubblicato mercoledì. L'album dovrebbe essere pubblicato lunedì dalla casa discografica.