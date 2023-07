Gianni Morandi, il figlio Marco sotto attacco degli hater: "Meglio tuo padre, sembri Mariangela Fantozzi"

E' quanto accade a Gianni Morandi , 78 anni, e al suo secondogenito Marco, 49, con quest'ultimo preso di mira dagli hater, direttamente sulla sua pagina Instagram. Per lui, insulti e paragoni continui con il padre. "Sembri più vecchio di lui", "Sei sempre stato un po' bruttino rispetto al tuo papà", "Sei uguale a Mariangela, la figlia di Fantozzi", per citare alcuni tra i commenti più aspri. Ai quali Marco Morandi risponde a tono, con la solita ironia... di famiglia.

Marco Morandi, a sua volta cantante come il padre Gianni, è finito nel mirino degli hater. La sua colpa? Essere, come il padre, molto attivo sui social network dove quotidianamente o quasi posta brevi video, sempre allegri e scanzonati, in cui mostra le proprie qualità canore, cantando cover di successi italiani, anche in compagnia dei figli.

Leggi Anche Tredici Pietro, il figlio rapper di Gianni Morandi lancia il primo album

Ma non tutti apprezzano spirito e ironia del 49enne e si scatenano i leoni da tastiera con insulti e paragoni offensivi, non solo artistici, ma anche fisici, con papà Gianni, che sembrano contenere anche un forte livore nei confronti del figlio.